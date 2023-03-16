После визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область стало известно о новых назначениях в руководстве региона.

Как сообщила пресс-служба областной администрации,первым заместителем хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности назначен Анвар Хомитович Орипов.

Он родился в 1985 году в Термезе. В 2007 году окончил Национальный университет Узбекистана. По образованию экономист. С 2018 года работал замхокима области — начальником управления инвестиций и внешней торговли.

Фарходжон Вохобович Исмаилов назначен замхокима по вопросам сельского и водного хозяйства.

Он родился в 1970 году в Кувинском районе Ферганской области. В 1997 году окончил Ферганский политехнический институт, в 2002-м — Ташкентский государственный юридический институт. По образованию инженер и юрист. С 2023 года работал заместителем прокурора Ферганской области.

В ходе визита в область президента 13 марта Улугбек Косимов, с конца декабря исполняющего обязанности хокима области, был утверждён в должности зокима.