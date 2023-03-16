Исторический кувшин был обнаружен на территории посёлка Тукайтепа, сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия.

Эта местность находится на стыке Кибрайского района Ташкентской области и Яшнабадского района Ташкента. Там расположен археологический памятник — городище Таукаттепа.

Отмечается, что кувшин высотой 80 см и диаметром 188 см находится в хорошем состоянии.

Находка была передана Государственному музею истории Узбекистана. Научный коллектив музея определяет период, когда мог быть изготовлен кувшин.