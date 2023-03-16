В январе-феврале годовой уровень инфляции относительно замедлился до 12,2%, возрастает вероятность его значительного снижения в следующем квартале, говорится в сообщении Центрального банка по итогам заседания правления 16 марта.

«Результаты наблюдений показывают, что в первые две недели марта цены основных продовольственных товаров на потребительских рынках относительно стабилизировались, и перешли в снижающуюся динамику после повышения в январе», — отметили в ЦБ.

Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность, а также цены, устанавливаемые административно, с начала года сменил повышательный тренд, наблюдавшийся со второго квартала прошлого года, на понижательный, замедлившись с 13,8% в декабре до 13,3% в январе, и 13,2% в феврале, сообщил регулятор.

По итогам февральского опроса инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев показывают снижение по сравнению с январём, что совместно с динамикой показателя базовой инфляции создаёт условия для стабилизации цен в ближайшие месяцы.

Во внешнеэкономических условиях сохраняются некоторые риски и неопределённость. Глобальная инфляция в феврале продолжила замедляться, в основном, благодаря снижению цен на энергоносители и продовольствие.

«Наряду с жёсткими позициями ведущих центральных банков по снижению инфляции, повышенный спрос на безопасные активы на фоне наблюдаемой ситуации в международном банковском секторе, увеличивает волатильность на финансовых и сырьевых рынках», — отметили в ЦБ.

Жёсткие условия на международных финансовых рынках и девальвация валют некоторых торговых партнёров, с одной стороны, затрудняют привлечение внешних ресурсов для поддержки внутренней экономической активности, а с другой, расширяют диспропорции в валютных потоках, подчеркнули аналитики.

Цены на мировых продовольственных рынках и ценовые ожидания создают основу для более благоприятной конъюнктуры по импорту товаров в страну. «Это, в свою очередь, служит сдерживающим фактором для импортируемой инфляции», — говорится в сообщении.

«Согласно предварительным данным, частично проявилось влияние краткосрочных рисков на внутренние экономические условия. По итогам января наблюдалось замедление розничного товарооборота, промышленного производства и строительных работ. Темпы роста сферы услуг замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но оставались высокими по сравнению с другими секторами», — заявили в ЦБ. При этом регулятор отмечает, что с учётом временного характера шоков и своевременно принимаемых мер, «к концу первого полугодия ожидается стабилизация экономической активности и восстановление отраслевых показателей».

По данным ЦБ, положительные реальные процентные ставки в экономике обеспечили более высокие годовые темпы роста срочных депозитов в национальной валюте. При этом темпы роста кредитов в национальной валюте также ускорились относительно аналогичного периода прошлого года, что регулятор рассматривает как положительный стимул для восстановления экономической активности.

Центральный банк сообщил, что его дальнейшие действия будут направлены на обеспечение баланса между формированием инфляции в прогнозном коридоре, достижением ею своей среднесрочной цели и поддержанием экономической активности.

Очередное заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 27 апреля.