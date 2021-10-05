Компании «Узавтосаноат» и «Туркменистан-Моторс» подписали меморандум о намерениях организации производства автомобильной, сельскохозяйственной и прицепной техники в Туркменистане. Церемония подписания документа прошла 4 октября в рамках узбекско-туркменского форума.

Сотрудничество в данном направлении также подразумевает организацию производства автокомпонентов и сбыта на экспортные рынки.

Кроме того, компании договорились наладить выпуск других автомобилей (пикапов, грузовиков и автобусов), сельскохозяйственной и прицепной техники, производимой предприятиями «Узавтосаноат».

Кроме того, стороны намерены также развивать промышленную кооперацию между двумя странами.

Лазиз Кудратов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В интервью «Газете.uz» первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов сообщил, что речь идёт о производстве 5000 легковых автомобилей в год. По его словам, объём инвестиций в этот проект составит 10 млн долларов.

Гендиректор «Туркменистан-Моторс» Фуркад Айдашев сообщил «Курсиву», что в первый год предприятие планирует выпускать до 10 тысяч единиц сельхозтехники и прицепов, а в течение 4−5 лет предполагается выйти на уровень до 50 тысяч единиц в год.

«Газета.uz» сообщала, что в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Узбекистан страны договорились реализовать совместные проекты по сборке автомобилей, электротехники, стройматериалов и создать кластеры в сфере туризма. Туркменская сторона также планирует закупить узбекские товары на 300 млн долларов и предлагает инфраструктуру морского порта «Туркменбаши».

Отметим, что 17 сентября в городе Гаджигабул (Азербайджан) открылась производственная линия UzAuto Motors и «СамАвто». В рамках альянса с General Motors UzAuto Motors объявил о начале продаж автомобилей Chevrolet в Азербайджане. Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод «Азермаш СР», который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку.