Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта отправится в Турцию, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как ожидается, 16 марта в Анкаре состоится внеочередной саммит лидеров Организации тюркских государств на тему «Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь». Глава Узбекистана примет участие в этом саммите.

Встреча послужит площадкой высокого уровня для обсуждения чрезвычайного положения, вызванного недавним землетрясением в Турции. Участники обменяются мнениями о перспективах сотрудничества по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи в рамках ОТГ.

В рамках саммита также запланированы двусторонние встречи.