Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии Сурхандарьинского областного кенгаша народных депутатов 13 марта предложил объявить воскресенье «днём приёма родителями детей» в области.

Глава государства высказался о проблемах школьного и дошкольного образования, а также о важности повышения ответственности родителей в этом вопросе.

«Только мать знает разницу между ребёнком, который ходил в детский сад, и ребёнком, который не ходил. Женщина знает. Министры должны сделать выводы. Меня не устраивает [показатель охвата дошкольным образованием] в 61% в Сурхандарье. Озвучьте мне предложения», — сказал президент (цитата по программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24»).

Он повторил необходимость овладения детьми минимум двух языков и одного профессионального навыка в школе.

«Если будет знать язык, сможет найти работу везде. Если ребёнок в год принесёт 50% зарплаты, то у наших детей изменится авторитет в семье, изменится воспитание ребёнка. После успешного окончания 11-го класса он сможет найти свой путь, если будет знать язык и овладеет навыком», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил с 1 апреля объявить воскресенье в области «днём приёма родителями детей», чтобы «молва об этом распространилась по всей республике».

«Давайте сделаем это опытом Сурхандарьи. Родители, дедушки и бабушки, давайте примем своих детей сами. Если начнём дела с этого, если ребёнок будет хорошо обучаться в школе, в высшее учебное заведение поступит хороший специалист. Завтра человек, окончивший вуз, будет проводить реформы. Вот почему я пекусь об этом», — отметил президент.