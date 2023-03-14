Сделка по вывозу зерна морским путём из портов Украины продлена на 60 дней, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранным дел Александра Грушко.

Однако украинская сторона настаивает, что соглашение об экспорте зерновых с её территории предполагает продление как минимум на 120 дней, как и в прошлый раз, в ноябре 2022 года, пишет Euronews.

«Киев хочет услышать официальную позицию ООН и Турции, которая в этой сделке является важной транзитной страной», — отмечает телеканал.

По утверждению турецкого Министерства обороны, переговоры о продлении сделки всё ещё продолжаются.

Нынешний срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. С июля прошлого года было совершено более 1600 рейсов через Чёрное море, вывезено 24 млн тонн зерна.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 13 марта заявил, что ООН «сделает все возможное, чтобы сохранить целостность» Черноморской зерновой инициативы.