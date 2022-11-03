Россия возобновила реализацию соглашения о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины, приостановленную после взрывов в Севастополе, сообщила пресс-служба Министерства обороны 2 ноября.

Напомним, РФ с 30 октября приостановила исполнение зерновой сделки, заявив об атаке украинских военных при участии специалистов Великобритании против кораблей РФ, охраняющих зерновой коридор.

В Минобороны России в минувшую среду заявили: «Благодаря участию [ООН], а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года».

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными», — отмечается в заявлении Минобороны России.

Первым о возобновлении зерновой сделки объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал об этом на заседании парламентской фракции правящей партии Турции, передает Anadolu.

Как отмечает РИА Новости, в конце выступления Эрдогану была передана записка, посмотрев на которую, он объявил о возобновлении сделки, сославшись на телефонные переговоры министров обороны Турции и России.

«Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее», — цитирует агентство главу Турции. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ранее описал разговор Эрдогана и Путина как продолжительный и детальный.

Затем президент Турции поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне «справедливым миром на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины».

Глава Украины по итогам этого разговора написал в Twitter: «Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении зерновой сделки, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обговорили дальнейшие шаги по обмену украинских пленных и политических заключенных. В этом также рассчитываем на поддержку Турции».

Позже в своем видеообращении Владимир Зеленский отметил принципиальную и действенную позицию по зерновой сделке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции. «Российский шантаж ни к чему не привел», — сказал он.

«В эти дни движение судов с украинской агропродукцией продолжилось, прежде всего благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции, которые не воспринимают российские попытки уничтожить зерновое соглашение. Но нужна надежная и долгосрочная защита зерновому коридору. Россия должна четко знать, что получит жесткий ответ мира на любые шаги, которые срывают наш продовольственный экспорт, это вопрос о жизни для десятков миллионов людей», — заявил президент Украины.