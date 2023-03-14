Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарью 13 марта посетил один из взводов Пограничных войск Службы государственной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в административном здании заставы, осмотрел военную технику и вооружение, используемые пограничниками. Он также отметил важность применения беспилотных летательных аппаратов при охране государственной границы.

Президент ознакомился с мероприятиями по охране узбекско-афганской границы.

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