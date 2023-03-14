Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарью 13 марта посетил один из взводов Пограничных войск Службы государственной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в административном здании заставы, осмотрел военную технику и вооружение, используемые пограничниками. Он также отметил важность применения беспилотных летательных аппаратов при охране государственной границы.

Президент ознакомился с мероприятиями по охране узбекско-афганской границы.

Фото

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья

визит президента, сурхандарья