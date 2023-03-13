Спортсменка из Узбекистана Янина Кускова завоевала серебряную медаль на многодневном велотурнире Trofeo Ponente in Rosa в Италии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На заключительном пятом этапе Янина Кускова финишировала третьей и, благодаря этому результату, поднялась на второе место в общем зачёте. Спортсменка пропустила вперёд лишь чемпионку Олимпийских игр Токио-2020 в маунтинбайке Иоланде Нефф из Швейцарии.

Кроме того, Янина Кускова удостоилась звания лучшей молодой велогонщицы турнира и записала в свой актив рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Неделю назад велосипедистка завоевала золотую медаль на турнире Porec Trophy Ladies и заработала 40 олимпийских очков.