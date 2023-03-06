Велосипедистка Янина Кускова завоевала золотую медаль на турнире Porec Trophy Ladies в Хорватии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Спортсменке удалось опередить соперниц в соревнованиях на дистанцию 116 км. Таким образом, она заработала 40 рейтинговых очков на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.
Результат:
- Янина Кускова (Узбекистан) — 3:05:18;
- Лара Жиллеспие (Ирландия) — 3:05:19;
- Урска Пинтар (Словения) — 3:05:19.
Ещё одна узбекистанская велосипедистка Ольга Забелинская в этом соревновании показала восьмой результат и получила 3 рейтинговых очка.