Велосипедистка Янина Кускова завоевала золотую медаль на турнире Porec Trophy Ladies в Хорватии, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Спортсменке удалось опередить соперниц в соревнованиях на дистанцию 116 км. Таким образом, она заработала 40 рейтинговых очков на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.

Результат:



Янина Кускова (Узбекистан) — 3:05:18;

Лара Жиллеспие (Ирландия) — 3:05:19;

Урска Пинтар (Словения) — 3:05:19.

Ещё одна узбекистанская велосипедистка Ольга Забелинская в этом соревновании показала восьмой результат и получила 3 рейтинговых очка.