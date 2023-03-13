Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарьинскую область 13 марта ответил на вопрос: ««На чьей стороне Узбекистан?» Предположительно речь идёт о войне России против Украины. Видео ответа главы государства опубликовал его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Сейчас очень сложное время. Большие страны сейчас говорят: „Узбекистан, ты на чьей стороне? Хватит быть нейтральным, переходи на эту сторону или на ту сторону“. Твёрдо-твёрдо об этом говорят», — сказал он.

«И сами говорят, и их представители тоже призывают к этому, говоря: „Нам нужен Узбекистан в Центральной Азии. [Население] достигло 36 миллионов человек, через три-четыре года будет 40 миллионов“. Спрашивают: „Ты на чьей стороне?“ Как нужно ответить на такой тяжёлый вопрос?» — спросил президент.

«Ответ один — я на одной стороне, я готов умереть за мою нацию, народ, интересы великого Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Какие страны просят Узбекистан выбрать чью-либо сторону, глава государства не уточнил.