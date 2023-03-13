В течение рабочей недели в Узбекистане будет преобладать малооблачная, сухая погода. Об этом сообщил Узгидромет.

После вчерашнего похолодания в понедельник днём воздух начнёт прогреваться и к середине недели температура воздуха в дневные часы будет достигать +22…+25 градусов, по югу местами — до +26…+28.

Во второй половине недели антициклон, проходящий по Казахстану, незначительно снизит температуру воздуха по территории страны, в дневные часы — до +18…+20 градусов. 15−16 марта по северу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

13−15 марта горным районам Узбекистана лавиноопасно.

В Ташкенте в течение недели ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления, от слабого до умеренного. Температура воздуха будет в пределах +18…+22 градусов.