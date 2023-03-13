Существуют различные формы гендерного насилия, под которым понимается любое насилие, совершаемое в отношении лиц по причине их гендерной идентичности, которое остаётся постоянной проблемой, затрагивающей миллионы людей во всем мире. Эта проблема оказывает значительное воздействие на отдельных лиц, семьи, сообщества и общество в целом, подрывая экономическое развитие и расширение прав и возможностей человека.

Гендерное насилие — это нарушение прав человека и проявление гендерного неравенства, увековеченное патриархальными структурами власти и культурными нормами, отдающими предпочтение мужчинам над женщинами. Оно имеет далеко идущие последствия, которые могут оказывать немедленное и долгосрочное воздействие, влияя на физическое, психологическое и социальное благополучие.

Домашнее насилие — это форма гендерного насилия, которое обычно происходит в контексте интимных отношений, например, между супругами, партнёрами или членами семьи. Оно может принимать различные формы, включая физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, психологические мучения и финансовые злоупотребления. Домашнее насилие может иметь место в любых отношениях, независимо от пола, но, как показывают глобальные данные, в основном оно затрагивает женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждая третья женщина в мире в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнёра или сексуальному насилию со стороны другого лица. К сожалению, пандемия COVID-19 ещё больше обострила проблему гендерного и домашнего насилия. Пандемия привела к глобальному всплеску случаев домашнего насилия, который был настолько масштабным, что Структура «ООН-женщины» назвала его теневой пандемией. Вызванные пандемией карантин, экономическая нестабильность и социальная изоляция создали благоприятную почву для возникновения и продолжения гендерного насилия, что делает решение этой проблемы и оказание поддержки пострадавшим более важным, чем когда-либо.

Домашнее насилие — это широко распространённая проблема, которая может затрагивать людей из всех слоёв общества, независимо от возраста, этнической принадлежности, уровня образования или социально-экономического положения. Однако женщины, принадлежащие к маргинализированным группам или группам меньшинств, могут подвергаться более высокому риску домашнего насилия из-за пересекающихся множественных форм дискриминации.

Например, женщины, принадлежащие к группам этнических меньшинств, или женщины с ограниченными возможностями могут столкнуться с дополнительными препятствиями при обращении за помощью и поддержкой. Эти женщины также могут столкнуться с дискриминацией и предвзятым отношением со стороны поставщиков услуг или правоохранительных органов, что может ещё больше усугубить проблему. Поэтому важно признать и решать уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, и предоставлять им индивидуальную поддержку и ресурсы, чтобы помочь им выбраться из ситуации насилия.

Гендерное насилие влечёт за собой значительные экономические издержки как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. Исследования показали, что в глобальном масштабе стоимость насилия в отношении женщин может составлять около 2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что эквивалентно примерно 1,5 трлн долларов США — размер экономики Канады. Кроме того, Европейский институт гендерного равенства (EIGE) оценил ущерб от гендерного насилия в Европейском союзе примерно в 366 млрд евро в год.

Эти затраты включают прямые затраты, такие как медицинские расходы и судебные издержки, а также косвенные затраты, такие как потеря производительности, пропущенные рабочие дни, воздействие на психическое здоровье и благополучие. Экономическое бремя гендерного насилия затрагивает не только отдельных лиц и семьи, но и оказывает значительное влияние на национальную экономику. Решение проблемы гендерного насилия и его экономических последствий требует проведения комплексной политики, программ и мероприятий, в которых приоритетное внимание должно уделяется профилактике, защите и поддержке пострадавших. Активизируя усилия в данном направлении, общества могут создать более безопасное, справедливое и процветающее будущее для всех.

Глобальные решения

Организация Объединённых Наций предприняла ряд шагов для решения проблемы домашнего и гендерного насилия, признавая, что эти формы насилия широко распространены и оказывают разрушительное воздействие на отдельных людей и сообщества. Некоторые из ключевых инициатив и предпринятых действий включают принятие Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; принятие Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин в 1993 году; создание Целевого фонда ООН в поддержку действий по искоренению насилия в отношении женщин в 1996 году; запуск кампании «СООБЩА покончим с насилием в отношении женщин и девочек» (UNiTE), целью которой является повышение осведомлённости о проблеме насилия в отношении женщин и мобилизация действий для ее решения; принятие Инициативы ООН Spotlight («Луч света») в 2017 году и многие другие.

Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает национальные правительства, организации гражданского общества, женские группы и частный сектор в устранении коренных причин гендерного насилия, таких как гендерная дискриминация и неравенство в правах. Одним из способов поддержки ПРООН этих усилий является продвижение политики и законодательства, защищающих женщин и девочек от насилия. Это включает в себя работу с правительствами по разработке и внедрению законов, криминализирующих гендерное насилие и обеспечивающих жертвам доступ к юридической, медицинской и психологической поддержке.

Передовой международный опыт показывает, что криминализация гендерного насилия наиболее эффективна, когда система уголовного правосудия участвует в разработке и реализации законов и политики посредством подходов, основанных на широком участии, и эффективных программ обучения для сотрудников правоохранительных и судебных органов.

ПРООН часто работает над укреплением потенциала правоохранительных органов и судебных систем по предотвращению и реагированию на все формы гендерного насилия, включая домашнее насилие. Это включает в себя обучение и поддержку сотрудников органов внутренних дел, прокуроров и судей по вопросам эффективного расследования и судебного преследования. Работая с национальными правительствами, организациями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами, ПРООН стремится устранить коренные причины гендерного насилия, включая гендерную дискриминацию и неравенство в правах, а также поддержать разработку политики и законодательства, защищающих женщин и девочек от насилия.

Узбекистан добился определённого прогресса в вопросе гендерного насилия, приняв юридическое определение насилия в отношении девочек и женщин в 2019 году. Закон признаёт домашнее насилие и домогательства в отношении женщин и девочек, устанавливая меры по предотвращению и защите, включая запретительные судебные ордеры и приюты. Для эффективного реагирования на гендерное насилие правительство провело обучение сотрудников органов внутренних дел, судей и других должностных лиц. Кроме того, правительство приняло национальный план действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, создало Комиссию по вопросам обеспечения гендерного равенства при Сенате Олий Мажлиса для продвижения прав женщин и способствовало участию женщин в принятии политических и экономических решений. Несмотря на достигнутый прогресс, для полного решения проблемы гендерного насилия в Узбекистане предстоит ещё много работы.

Узбекистан по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как ограниченность ресурсов для служб поддержки, отсутствие данных о распространённости насилия в отношении женщин и культура нормализации и оправдания насилия в отношении женщин в обществе. Тем не менее, приверженность правительства решению этих проблем и продвижению гендерного равенства обнадёживает. Важно продолжать следить за прогрессом и поддерживать усилия по решению проблемы гендерного насилия в Узбекистане.

В настоящее время Олий Мажлис рассматривает вопрос о криминализации домашнего насилия в своей правовой системе. Эта работа проводится в соответствии с рекомендацией Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин правительству Узбекистана о внесении изменений в действующее законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон о защите женщин от домогательств и насилия для обеспечения того, чтобы домашнее насилие было однозначно криминализировано, могло преследоваться в судебном порядке и наказывалось соответствующими мерами наказания, соразмерными тяжести правонарушения.

Общая рекомендация №19 Комитета Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) подтвердила, что насилие в отношении женщин в случаях домашнего насилия представляет собой дискриминацию по признаку пола, что, в свою очередь, запрещено Конституцией Узбекистана. Общая рекомендация №35 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ратифицированной Узбекистаном в июле 1995 года) призывает к криминализации «с тем, чтобы обеспечить, что все формы гендерного насилия в отношении женщин во всех сферах, представляющие собой нарушение их физической, сексуальной или психологической неприкосновенности, подлежат уголовной ответственности и безотлагательно ввести или ужесточить правовые санкции, соразмерные тяжести правонарушения, а также гражданско-правовые средства правовой защиты».

Криминализация имеет значение

Помимо соблюдения международных договоров и соглашений в области прав человека, есть много веских причин для криминализации гендерного насилия. Криминализация гендерного насилия может служить сдерживающим фактором для потенциальных преступников и обеспечивать более надёжную правовую защиту жертв. Привлекая преступников к ответственности за их действия, криминализация даёт понять, что такое насилие неприемлемо и недопустимо. Она также может обеспечить правовую защиту жертв, например, запретительные судебные ордера и другие формы охранных ордеров, которые могут помочь предотвратить дальнейшее насилие.

Криминализация позволяет рассмотреть все особенности домашнего насилия, такие как контекст, систематический характер, принудительный контроль, мотивы этого преступления. Это позволяет оценить тяжесть данного преступления и определить, следует ли применять восстановительное правосудие или лишение свободы, если лицо, применяющее насилие, считается опасным для общества.

Наконец, криминализация может помочь сместить акцент с обвинения жертвы на привлечение преступника к ответственности за свои действия. Это послужит сигналом пострадавшим что можно и нужно обращаться за помощью, зная, что к ним будут относиться серьёзно и что их обидчик будет привлечён к ответственности, что, как мы надеемся, приведёт к двум важным сдвигам в социальном поведении: пониманию того, что насилие — это преступление, и осознанию того, что открыто говорить о таких преступлениях — это правильно.

Гендерное насилие — это бедствие человечества, которое должно преследоваться как преступление. Культура безнаказанности и нормализация насилия в обществе требуют однозначной реакции со стороны государства. Поскольку Узбекистан в настоящее время пересматривает свои уголовные положения в этой области, сейчас самое время принять меры для защиты женщин и детей этой страны. Мы верим, что Узбекистан примет правильное решение.

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