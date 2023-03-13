Сборная России сыграет в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева.

«Сборная России примет участие в первом чемпионате CAFA с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года», — сказал он.

Матчи группового этапа планируется провести в Ташкенте и Бишкеке.

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире».

Своё участие в турнире подтвердили все шесть членов CAFA — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также в CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Согласно планам организаторов, восемь национальных команд будут поделены на две группы по четыре команды в каждой. Матчи пройдут по круговой системе в один круг. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми, встретятся в матче за третье место.

Как сообщает «Чемпионат», турнир будет носить статус товарищеского, поэтому «сборная России и сможет принять в нём участие».

Из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА российские клубы и сборные не могут принимать участия в международных соревнованиях. В конце прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься вопросом перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Эта группа изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы.

Central Asian Football Association (CAFA), или же футбольная ассоциация Центральной Азии, — это подразделение в Азиатской футбольной федерации, контролирующее футбол именно в этом регионе. В него входят федерации Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Субфедерация была создана по инициативе Ирана, который ранее входил в одну ассоциацию со странами Ближнего Востока: решение об отсоединении было принято по причине разногласий с рядом арабских представителей.

Функционировать ассоциация начала в январе 2015 года.