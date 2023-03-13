В Фергане школьница пыталась покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 16-этажного дома. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что 14-летняя девочка залезла на крышу многоэтажки по улице Тарона из-за ссоры с отчимом.

Прибывшие на место сотрудники отдела внутренних дел и управления по чрезвычайным ситуациям смогли остановить девочку и помогли ей спуститься.

Прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку по факту происшествия.