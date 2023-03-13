«Неорганизованная» молодёжь в каждой махалле Узбекистана будет прикреплена к «современно мыслящим активным пожилым гражданам с богатым жизненным опытом» по принципу «Один представитель старшего поколения ответственен за десятерых молодых». Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 11 марта «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению социальной активности представителей старшего поколения». Списки прикрепляемых молодых людей будут составляться лидерами молодёжи махалли совместно с группами «Кексалар маслахати» («Совет пожилых»).

Представители старшего поколения «с богатым жизненным опытом из числа интеллигенции, ремесленников, предпринимателей, фермеров и представителей других сфер» также закрепляются за каждым образовательным учреждением на соответствующей территории.

Кроме того, один член группы «Кексалар маслахати» прикрепляется к каждой проблемной семье в рамках проекта «Представители старшего поколения ответственны за каждую семью» в целях обеспечения согласия, мира и благополучия в семьях.

Постановлением председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, Ташкента, районов и городов определены председателями попечительских советов территориальных отделений Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов «Нуроний».

Руководители отделений фонда «Нуроний» одновременно получают статус советника председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей, Ташкента, районов и городов.

Консультанты председателей сходов граждан махалли по делам пожилых граждан и ветеранов будут являться председателями групп «Кексалар маслахати».

Пожилые, работающие с молодёжью и семьями, будут поощряться за положительные результаты в этих направлениях за счёт средств фонда «Нуроний».

Руководители групп «Кексалар маслахати», осуществляющих деятельность в махаллях, также будут поощряться за счёт фонда «Нуроний» и дополнительных источников местных бюджетов ежеквартально в двукратном размере базовой расчётной величины.

Общественные советы «Нуронийлар» и группы «Кексалар маслахати» будут вести общественный контроль за реализацией задач по обеспечению прав и интересов представителей старшего поколения, решением проблем населения в социальной сфере, в частности, связанных с искусственным завышением цен на продовольствие и лекарства, проблем посещаемости учащихся в школах, проблем в предпринимательской деятельности, связанных с занятостью, использованием приусадебных земель, и в других направлениях, ходом работ в рамках общенационального проекта («Яшил макон») «Зелёный край».

В постановлении отмечается, что в прошлом году «в результате проведённых культурно-просветительских мероприятий с эффективным использованием жизненного опыта представителей старшего поколения» около 155 тысяч молодых людей, состоящих на профилактическом учёте, вернулись к здоровому образу жизни, предотвращён развод более чем в 22 тысячах семей и достигнуто примирение свыше 3000 неблагополучных семей.

Напомним, год назад президент подписал постановление, в котором также говорилось о закреплении за молодёжью «уважаемых в махаллях представителей старшего поколения и интеллигенции» по принципу «Один представитель старшего поколения ответственен за десятерых молодых».