Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завершила третий этап Кубка мира в Баку серебряной медалью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
47-летняя спортсменка завоевала награду в опорном прыжке.
По итогам двух попыток Чусовитина получила 13,433 балла, пропустив вперёд лишь француженку Колин Девалар (13,683). Третье место завоевала Линмин Ю из Китая (13,383).
Таким образом, Чусовитина в третий раз подряд поднимается на пьедестал почёта на Кубке мира. На предыдущих этапах она завоевала бронзовые медали.
https://twitter.com/ILoovEnglish/status/1634522917084995588
«Газета.uz» ранее публиковала интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала легендарную гимнастку Оксану Чусовитину. Под её руководством в 1992 году спортсменка завоевала своё олимпийское «золото». Она рассказа, в чем гений и уникальность спортсменки и что мешает Узбекистану одерживать новые олимпийские победы.