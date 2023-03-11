Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завершила третий этап Кубка мира в Баку серебряной медалью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





47-летняя спортсменка завоевала награду в опорном прыжке.

По итогам двух попыток Чусовитина получила 13,433 балла, пропустив вперёд лишь француженку Колин Девалар (13,683). Третье место завоевала Линмин Ю из Китая (13,383).





Таким образом, Чусовитина в третий раз подряд поднимается на пьедестал почёта на Кубке мира. На предыдущих этапах она завоевала бронзовые медали.

«Газета.uz» ранее публиковала интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала легендарную гимнастку Оксану Чусовитину. Под её руководством в 1992 году спортсменка завоевала своё олимпийское «золото». Она рассказа, в чем гений и уникальность спортсменки и что мешает Узбекистану одерживать новые олимпийские победы.