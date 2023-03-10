В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина установил на боковое зеркало своего автомобиля клеевую ловушку для мышей, к которой прилипла птица, а затем пальцем бил по её голове.

Сотрудники Ферганского областного управления Министерства природных ресурсов 9 марта выяснили, что гражданином на записи оказался житель Ферганского района М. О.

Во время беседы он заявил, что птицы царапали стекла машины, поэтому он поймал трясогузку с помощью клеевой ловушки. По его словам, после записи ролика он отпустил птицу. «Мужчина извинился за своё поведение, выразил сожаление о содеянном и сказал, что такая ситуация больше не повторится», — говорится в сообщении.

Экологи провели с ним разъяснительную беседу о требованиях законодательства, взяли у него объяснительную и направили документы в районный ОВД для принятия соответствующих мер.