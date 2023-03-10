В четверг, 9 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщается на сайте президента Беларуси.

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.

Кроме того, этим законом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооружённых сил и нарушение требований по защите государственных секретов.

С 3 до 10 суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности.

Ранее в Беларуси смертная казнь грозила только мужчинам от 18 до 65 лет, совершившим преступления с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, а также за покушение на терроризм. На сегодняшний день Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь.

По данным World Population Review (WPR), занимающейся переписью населения и демографией, на конец 2021 года смертная казнь сохранялась в 55 странах по всему миру, в том числе в США, КНР, Афганистане, Индии, Иране, Бразилии, Кубе, Чили, Тайване, Тайланде, Сингапуре и Японии.