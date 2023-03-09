Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере 12 млн долларов США для реализации проекта «Масштабирование солнечной энергетики в Узбекистане-2». Проект позволит расширить мощности по производству возобновляемой энергии и внесёт вклад в реализацию планов по переходу к «зелёной» экономике и процессу декарбонизации в секторе энергетики, сообщила пресс-служба ВБ.

В 2019 году Узбекистан присоединился к программе группы ВБ Scaling Solar («Масштабирование солнечной энергетики»). В её рамках был реализован проект «Масштабирование солнечной энергетики в Узбекистане-1», запустивший в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Навоийской области.

Она стала первым крупномасштабным объектом возобновляемой энергетики в Узбекистане, построенном и управляемом частной компанией, отобранной для реализации проекта на основе тендера. ВБ предоставил банковскую гарантию для исполнения обязательств по закупке электроэнергии, вырабатываемой данной станцией, а Международная финансовая корпорация (IFC, также входит в группу ВБ) предоставила консультационные услуги для организации тендера и финансирование для реализации проекта.

Проект «Масштабирование солнечной энергетики-2» увеличит объёмы производства энергии за счёт ввода в эксплуатацию солнечных электростанций общей мощностью 440 МВт в двух регионах Узбекистана. Всемирный банк предоставит банковские гарантии компании «Национальные электрические сети Узбекистана» для исполнения обязательств по закупке вырабатываемой станциями электроэнергии на общую сумму до 12 млн долларов (по 6 млн долларов на каждую станцию).

В мае 2021 года был объявлен победитель тендера на строительство двух солнечных электростанций мощностью 220 МВт каждая в Каттакурганском районе Самаркандской области и Галляаральском районе Джизакской области. Masdar, компания из ОАЭ, предложила самые низкие тарифы на выработку электроэнергии в стране и в регионе Центральной Азии.

Станции в Самаркандской и Джизакской областях смогут вырабатывать до 1,1 млрд киловатт часов в год. Их работа позволит предотвратить выбросы углекислого газа в среднем в объёме около 110 тысяч тонн в год, или в общей сложности около 3,4 миллиона тонн за весь срок эксплуатации данных станций.

Для запуска солнечных станций Masdar инвестирует 193 млн долларов собственного капитала в проектные компании. Masdar также привлечёт заёмное финансирование в размере 216 млн долларов со стороны Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).