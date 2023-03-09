В ночь на 9 марта Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что была выпущена 81 ракета, атакам подверглись Днепропетровская, Житомирскя, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области и Киев.

Во Львовской области ракета попала в жилые дома в частном секторе, после чего начался пожар. Погибли пять человек, сообщил глава региона Максим Козицкий.

В Днепропетровской области, по данным ее главы Сергея Лисака, в результате артиллерийского обстрела погиб мужчина, были ранены ещё два человека.

Пострадавшие от обстрелов есть также в Киеве и Харьковской области, повреждения инфраструктурных объектов — также в Одесской и Днепропетровской областях и в Кривом Роге.

Владимир Зеленский отметил, что противник вновь вернулся «к своей жалкой тактике» террора мирных людей, чтобы запугать украинцев. «Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует», — подчеркнул он.

В Министерстве обороны России во второй половине дня 9 марта заявили, что «в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооружёнными силами РФ нанесён массированный удар возмездия». «Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — отметили в ведомстве.

Напомним, по данным ФСБ России, 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В сети, однако, появилось видео Русского добровольческого корпуса, в котором его представители заявляют, что пришли освободить родину. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию, заявил, что его страна не атакует территорию России и не отправляет туда диверсантов.