Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил женщин страны с Международным женским днем.

«Дорогие сестры! Мы, безусловно, высоко ценим ваш огромный вклад, который вместе с нашим народом вы вносите в построение свободной, благополучной, демократической, открытой миру страны», — говорится в поздравлении, опубликованном песс-службой президента.

Глава государства отметил, что сейчас число женщин составляет 77% занятых в сфере здравоохранения, 74% — в сфере образования, 46% — в экономике и промышленности.

«Если в 2017 году в сфере управления работали 27% женщин, то в настоящее время этот показатель достиг 33%, в рядах политических партий их количество выросло с 40% до 47%, в предпринимательстве — с 21% до 37%», — подчёркивается в праздничном обращении.

Президент также отметил, что около 2000 образованных, инициативных, активных женщин трудятся на руководящих должностях в государственных и общественных организациях. Женщины составляют 33% депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25% членов Сената и депутатов местных кенгашей.

Глава государства также напомнил, что в Узбекистане «уделяется приоритетное внимание улучшению условий жизни и труда женщин, решению их социальных проблем».

Так, в прошлом году были трудоустроены более 872 тысяч женщин. Свыше 233 тысячам женщин выделены кредиты в целом на 4,7 трлн сумов. Более 252 тысяч обучились профессиям и навыкам предпринимательства.

«Как известно, мы реализуем масштабные программы, направленные на решение жилищных проблем, которые многие годы волнуют наших людей, особенно женщин», — отмечается в поздравлении.

В прошлом году улучшены жилищные условия около 14 тысяч женщин, почти 7000 нуждающихся женщин возмещены расходы на аренду жилья. Участницам «женской тетради» — 642 тысячам женщин — оказана помощь.

В 2022 году прошли медицинский осмотр 9 миллионов женщин. Из них более 3 миллионов получили амбулаторное лечение, 347 тысяч — стационарное.

«Особое внимание в стране уделяется качеству образования и воспитания девушек. Наш выдающийся просветитель Абдурауф Фитрат говорил: „Бесценна заслуга матерей в воспитании всего человечества“. Действительно, когда девушка учится, получает высшее образование, овладевает современной профессией, то атмосфера в ее семье становится совершенно иной. Поэтому мы приняли важную программу по поддержке женского образования», — подчёркивается в обращении президента.

Если шесть лет назад в вузах обучались 110 тысяч девушек, то в настоящее время данный показатель вырос почти в 5 раз и составляет 500 тысяч, говорится в выступлении. Благодаря этому доля девушек среди студентов достигла 50%. «Такого в нашей истории ещё не было», — отмечается в поздравлении.

Более 10 тысячам девушек, поступивших в магистратуру, государство оплатило контракты на обучение — в общей сложности свыше 68 млрд сумов. Более 65 тысячам студенток выделены беспроцентные образовательные кредиты почти на 727 млрд сумов.

«Уверен, что девушки, которые сегодня обучаются в высших учебных заведениях, завтра станут политическими и общественными деятелями, видными представителями науки, культуры и искусства, спорта», — говорится в поздравлении.

«Хочу особо подчеркнуть — какие бы законы и решения мы ни принимали в Узбекистане, какие бы ни осуществляли реформы, я как глава государства в первую очередь думаю о вас, наших добрых матерях, заботливых сёстрах, о волнующих вас вопросах. Служение во имя того, чтобы вы жили в кругу своей семьи в мире и благополучии, были здоровыми и счастливыми, активно участвовали в общественной жизни — я считаю своим важнейшим долгом и задачей», — подчёркивается в праздничном обращении президента.