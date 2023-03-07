Попытка торговли людьми была предотвращена в международном аэропорту Самарканда сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Самаркандского областного управления внутренних дел, сообщила пресс-служба УВД.

В управление обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что некая жительница Иштиханского района 35−40 лет предложила отправить ее в Дубай в ОАЭ, чтобы та зарабатывала, занимаясь проституцией.

По этому заявлению было проведено оперативное мероприятия. Женщина, отправлявшая в ОАЭ, была задержана в приграничной зоне аэропорта при получении 5000 долларов от заявительницы.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия по части 2 статьи 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистан.