Министерство внутренних дел Узбекистана 2 марта утвердило положение, регламентирующее переподготовку и повышение квалификации преподавателей и водителей-инструкторов автошкол.

Согласно документу, преподаватели и инструкторы раз в три года должны проходить переподготовку и повышение квалификации в Академии МВД на договорной основе.

Стоимость переподготовки и повышения квалификации водителей-инструкторов составляет 4,5 БРВ (1,35 млн сумов). Переподготовка преподавателей будет стоить 4 БРВ (1,2 млн сумов), а курс повышения квалификации — 7 БРВ (2,1 млн сумов).

Слушатели будут проходить обучение отдельно от основного места работы. Учебный процесс организуется в группах, не более чем из 25 слушателей. За ними будет закреплён тьютор (преподаватель-консультант), который будет помогать с освоением программы.

Длительность занятий по программе переподготовки составит 2 недели (72 учебных часа). Курс повышение квалификации инструкторов будет длиться 2,5 недели (90 часов), преподавателей — 4 недели (144 часа).

В Ташкенте и Ташкентской области занятия будут проходить на базе Академии МВД, в других регионах — в академических лицеях МВД.

В феврале 2022 года президент Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть систему обучения водителей, чтобы снизить количество ДТП. Он предложил ввести рейтинги для автошкол, а также усилить контроль за их работой и передать их лицензирование в МВД.