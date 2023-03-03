Сегодня, 3 марта, в Шымкенте в Казахстане состоится неформальная встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

«Особое внимание будет уделено продвижению приоритетных проектов кооперации ведущих предприятий Узбекистана и Казахстана», — говорится в сообщении.

Отметим, что Министерство торговли и интеграции Казахстана 3 марта сообщило о создании внешнеторговой компании «УзКазТрейд». Ее учредителями выступили компании «УзТрейд» и «Центр развития торговой политики QazTrade».

Как ожидается, создание совместной компании позволит предприятиям увеличить объёмы поставок товаров на рынки двух стран и будет содействовать выработке предложений по снятию ограничений и барьеров во взаимной торговле.