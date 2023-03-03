Специалисты негосударственной некоммерческой организации «Лочинчилар миллий маркази» намерены провести генетическую идентификацию редких видов животных Узбекистана с помощью ДНК-тестов, что, как ожидается, поможет сохранить виды.

Первыми идентифицируют соколов, а именно балобанов, шахинов и сапсанов, сообщила «Газете.uz» директор учреждения Елена Абдуллаева.

«Процедура генетической идентификации существует давно. Наша же идея заключается в том, чтобы использовать её для диких животных. И не просто для идентификации, а для создания инструмента контроля за оборотом этих животных, сделать их базу данных», — рассказала Елена Абдуллаева.

Сейчас в разных питомниках Узбекистана содержатся животные, которые легально отлавливались по квотам и разрешениям, отметила директор учреждения. Среди них есть исчезающие виды, занесённые в Красную книгу, а также экзотические. Некоторые занесены в приложение Международной конвенции по торговле редкими видами флоры и фауны (CITES). Это виды, численность которых под угрозой. Но на данный момент нет единой унифицированной системы идентификации и мечения диких животных. Каждый питомник самостоятельно решает, как, каким образом и какими метками он будет метить их.

«В питомниках соколы начинают размножаться только через три года, когда станут половозрелыми. Птиц не ловят взрослыми, а только птенцами-первогодками, потому что это не этично — у взрослых особей уже есть свои пары, гнёзда, птенцы. Пойманная уже взрослой птица в неволе гнездиться не будет», — поясняет Елена Абдуллаева.

Если заводчик официально получает квоту на отлов и разведение и берёт себе две пары птиц, через три года у него появляется по четыре птенца в паре. Сразу продать их всех нельзя, нужно оставить для спаривания и маточного поголовья. Только на четвёртый-пятый год можно заняться коммерческими операциями. Большинству заинтересованных такой долгий путь к монетизации не интересен, отметила специалист.

Комментируя сегодняшний контроль за разведением и продажей соколов, Абдуллаева привеоа следующий пример. Заводчик берёт две пары соколов из природы, а через год приходит в Министерство природных ресурсов и заявляет, что от каждой пары у него родилось по 20 соколов, и он будет продавать на экспорт эти 40 птиц. Хотя самом деле он их поймал, надел на них кольца и сделал документы, что они якобы в питомнике родились. Сейчас, по словам Елены, это проверить сложно.

Конфискованные соколы. В таком виде их перевозят и передают на реабилитацию.



По словам специалистов, цена на сокола из питомника начинается от 10 тысяч долларов, у браконьеров из первых рук такую же птицу можно купить за 5000 долларов. Это заставляет покупателей обращаться на чёрный рынок, который благодаря этому процветает.

Сотрудники ННО предлагают решить эту проблему с помощью генетической идентификации ДНК-тестами и мечением каждой хищной птицы.

«Наличие метки позволит отслеживать дальнейшую судьбу каждой птицы и предотвратит возможные подмены конфискованных», — объясняет Елена Абдуллаева.

Так выглядят птицы после высвобождения.

Генетическая идентификация включает в себя:

сбор образцов (дериватов) диких животных (это могут быть перо, слюна, помёт, кровь);

выделение ДНК;

секвенирование — выделение особых последовательностей в молекулах ДНК;

анализ полученных результатов;

внесение результатов в базу данных (собственную и международную).

«Результатом работы станет индивидуальная генетическая „паспортизация“ всех соколов, содержащихся в неволе в рамках питомников, и некоторых диких особей. Это позволит получить данные о принадлежности отловленных птиц к определённым природным популяциям, а также оценить состояние этих популяций», — рассказывает ведущий специалист организации, молекулярный биолог и генетик Сергей Косушкин.

Сокол-балобан, рождённый в питомнике



После этого поэтапно лаборатория приступит к генотипированию других приоритетных редких видов диких животных, которые являются или могут являться объектами незаконного оборота.

Сейчас ННО привлекают инвесторов для закупки необходимого оборудования и расходных материалов для анализов.

«Средняя стоимость анализа одного образца по одному признаку колеблется от 30 долларов в Южной Корее до 250 долларов в Узбекистане. Мы же хотим установить цену в районе 40−50 долларов для коммерческих фирм внутри страны и за границей, а для государственных учреждений будем проводить процедуру по себестоимости. Выход на самообеспечение мы планируем через два года с момента ввода в эксплуатацию лаборатории», — рассчитывает Абдуллаева.

Устойчивость проекта будет обеспечиваться проведением коммерческих анализов для племенных питомников домашних и диких животных (определение пола, родства, наследственных заболеваний), а также для зарубежных и национальных научных проектов.

«Наш проект будет выгодным не только для частных заводчиков, но и для государства, потому что это ответит на вопрос о состоянии фауны в стране в целом. Полученная информация даст понимание, каким видам и популяциям стоит уделить особое внимание, и какие меры в связи с этим стоит предпринять», — поясняет Косушкин.