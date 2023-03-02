ГУВД Ташкента провело совещание, на котором столичные правоохранители и представители городского и районных районных отделов народного образования обсудили «фейковые новости» о похищении детей, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ГУВД, с начала года было зафиксировано шесть сообщений о попытках похищений детей, однако ни одно из них не подтвердилось.

«По словам начальника ГУВД Ташкента, за последние пять лет в столице не было возбуждено ни одно уголовное дело по факту кражи детей», — отмечается в сообщении.

В ГУВД заявили, что ко всем школам Ташкента прикреплены сотрудники органов внутренних дел «в целях предотвращения необоснованного беспокойства родителей и обеспечения безопасности детей». На прилегающей территории вокруг школ выявлены плохо освещённые и безлюдные улицы, организовано их регулярное патрулирование.

Правоохранители с 7:00 и в течение дня находятся на территории школы для наблюдения за обстановкой у учебных заведений. Сотрудники патрульно-постовой службы в течение дня патрулируют улицы вокруг школ.

Инспекторы-психологи, работающие в школах, включены во все школьные Telegram-группы для контакта с родителями каждого класса, «благодаря чему родители могут получить непосредственно информацию от инспекторов-психологов по любым подозрительным сообщениям», добавили в ГУВД.