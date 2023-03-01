Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии (формат C5+1) в Астане 28 февраля высказался о том, как Соединённые Штаты могут помочь региону при возможной внешней угрозе.

Один из журналистов напомнил слова Блинкена о поддержке США территориальной целостности, независимости, суверенитета стран Центральной Азии и спросил, какую помощь или гарантии безопасности Соединённые Штаты могут оказать этим странам при возможной внешней угрозе, в частности, со стороны России.

Госсекретарь отметил, что США демонстрируют, что являются надёжным партнёром для стран Центральной Азии.

«Наша поддержка их независимости, их суверенитета, их территориальной целостности реальна. И это особенно проявляется в двух аспектах. Во-первых, это в том, что мы помогаем им различными способами развивать самые сильные возможности для их собственной безопасности, их экономического процветания, а также силы и устойчивости их обществ. Это лучший способ, чтобы в будущем эти страны смогли определять своё будущее в соответствии с этими принципами», — сказал он.

По словам госсекретаря, эта работа ведётся и на двусторонней основе и через формат C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан + США).

«Одна из вещей, которые мы видели в Украине, это её собственная устойчивость к российской агрессии, конечно, которая началась с невероятного мужества украинского народа, чрезвычайных усилий военных. Но я думаю, что это далеко не всё. Я думаю, что мы также видим устойчивое общество, которое устойчиво ещё и потому, что оно имеет всё более и более сильные институты не только внутри правительства, которые обычно важны, но и за его пределами, включая активную свободную прессу, а также сильное гражданское общество», — отметил американский дипломат.

Каждый из этих элементов является частью «истории успеха Украины в борьбе с российской агрессией и в создании страны, устойчивой к агрессии, которая может справиться с ней», сказал он.

«То, что мы здесь реализуем, также помогает нашим друзьям в Центральной Азии строить сильные, устойчивые общества с сильными институтами, с ещё большим потенциалом для своего народа. При этом всё больше и больше инвестиций поступает из Соединённых Штатов и других стран. Кроме того, более тесные связи между [странами Центральной Азии] в конечном итоге сделают эти правительства ещё сильнее, когда они будут работать вместе для решения общих проблем. И я думаю, что это создаёт регион, где способность отстаивать свою территориальную целостность, свой суверенитет, свою независимость намного сильнее», — отметил Энтони Блинкен.

На этой же пресс-конференции он отметил, что санкции против России имеют побочные экономические эффекты на страны Центральной Азии, поэтому США приложат все усилия, чтобы смягчить и минимизировать их. Он объявил о выделении 25 млн долларов в целях диверсифиакации торговли и создания рабочих мест в регионе.