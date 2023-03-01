Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан в Ташкенте в среду подчеркнул важность свободных СМИ для эффективной борьбы против внешней пропаганды.

На вопрос блогера Никиты Макаренко о том, как США могут помочь бороться с российской пропагандой, глава Госдепартамента США ответил: «Наличие сильных, активных и обладающих всеми ресурсами местных СМИ — это один из вопросов, которые мы обсуждали сегодня, в том числе с президентом [Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым]. В частности для того, чтобы бороться с дезинформацией, поступающей из России или из любого другого источника».

Энтони Блинкен напомнил, что в отношениях с другими правительствами США всегда призывают их делать всё необходимое для создания «правильной среды», в которой СМИ могут «развиваться и процветать», а также «доносить до общественности голоса и разнообразие взглядов».

«На основе этой информации нужно дать людям возможность самим решать, что правильно, а что нет, что является хорошей политикой, а что плохой политикой, какое направление является правильным, а какое нет», — подчеркнул Энтони Блинкен.

«Безусловно, это правда, что Россия создала очень сильную и прочную систему пропаганды и дезинформации, которая ощущается здесь и в других частях мира. И лучшим ответом на это, конечно же, будет создание максимально благоприятных условий для действительно свободных, независимых, открытых СМИ, которые доносят до людей факты и позволяют им самим принимать решения», — сказал госсекретарь США.