В социальных сетях распространилось видео, на котором ученицы одной из школ Ташкента в шутку разбрасывают поддельные долларовые банкноты под песню «За деньги да» российской поп-певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Главное управление народного образования Ташкента прокомментировало ситуацию, сообщив, что «родители принесли извинения».

По данным ГУНО, на записи запечатлены четыре ученицы 9-го класса школы №181. Рабочая группа выяснила, что после занятий в классе они разбрасывали сувенирные деньги, а их одноклассник снял это на видео. Ролик был загружен в соцсеть TikTok, которая заблокирована в Узбекистане.

28 февраля с девочками и их родителями была проведена «профилактическая беседа» с участием представителей районного отдела народного образования, активистов махалли, руководителя районного отдела Агентства по делам молодёжи, инспектора профилактики и психолога-майора.

«На собрании ещё раз было разъяснено, что вышеуказанные действия учениц противоречат правилам этикета и не соответствуют национальным традициям», — говорится в сообщении.

Кроме того, директор школы М. Сабурова разъяснила приказ Министерства дошкольного и народного образования от 28 июня 2022 года «О правилах поведения и внутреннего порядка» и предупредила учениц, чтобы они больше не повторяли такого.

Как сообщает ГУНО, мать одной из школьниц извинилась перед администрацией школы от имени родителей за распространение видео ученицами «без глубокого понимания смысла».

Инспектор профилактики и психологи Чиланзарского района продолжают изучение записи, отмечается в сообщении.

Песня «За деньги да» находится в трендах TikTok — в сети можно найти сотни шутливых роликов под эту композицию. Трек вышел на YouTube-канале «Инстасамки» в конце ноября 2022 года и к настоящему времени набрал более 42 миллионов просмотров. В тексте «За деньги да» певица хвастается своим заработком, богатым мужем и любовью к деньгам.