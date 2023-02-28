В социальных сетях распространилось два видео, на одном из которых мужчина наносит удары школьникам, стоящим около доски, а на другом — разговаривает только с одним из них в присутствии учительницы. Звука на видео нет.

На одном из видео мужчина стоит близко к мальчику и после какой-то реплики подростка даёт ему пощёчину, из-за чего школьник ударяется затылком о доску в классе. Учительница, которая присутствует при этом, подходит и встаёт между ними. Педагог о чём-то спрашивает учащихся за партами, в классе сидят только мальчики. В этот момент мужчина подходит к другим стоящим у доски ученикам и наносит удар по голове ещё одному из них, чуть позже — бьёт его ещё раз.

Потом мужчина уходит на середину класса, стоит там какое-то время, после чего возвращается к первому школьнику, что-то ему говорит и снова резко бьёт по голове. Учительница опять встаёт между ним и мальчиками.

На втором видео в классе находятся только учительница, мужчина и один из мальчиков. Мужчина встаёт над ним, что-то говорит и бьёт несколько раз по голове. Через какое-то время он поднимает мальчика за волосы и ведёт, предположительно, к двери. Учительница пытается помешать мужчине, но он крепко держит ребёнка за волосы. Таким же образом он тащит его обратно за парту и сажает на стул.

Дальше в кадре появляется ещё один мальчик, и в это время мужчина берёт сидящего школьника за волосы и бьёт коленом в лицо. Когда учительница пытается встать между ними, он снова начинает таскать мальчика за волосы.

Как сообщила пресс-служба областного УВД, инцидент произошёл в школе №11 в Джизаке. Мать одного из пострадавших учеников обратилась в УВД. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что он получил телесные повреждения, повлёкшие ухудшение состояние его здоровья.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе УВД, отец девочки пришёл разобраться с одноклассниками дочери из-за того, что они приставали к ней.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ведётся следствие.