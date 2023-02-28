Следователь прокуратуры города Ахангарана Ташкентской области и охранник ведомства подозреваются в получении взятки, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

26 февраля в ходе оперативного мероприятия при получении 9000 долларов США от гражданина, привлечённого к следствию, был задержан охранник. Деньги предназначались для решения в пользу гражданина уголовного дела, которое находится в производстве указанного выше следователя.

27 февраля в отношении следователя было возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки), а в отношении охранника — по статьям 168 (мошенничество) и 211(дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке, ведётся следствие.