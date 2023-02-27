В некоторые школы Каракалпакстана поставлялись некачественные продукты питания в рамках программы бесплатного питания для школьников начальных классов. Об этом сообщила пресс-служба Жокаргы Кенеса республики.

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы под руководством председателя парламента Каракалпакстана Аманбая Орынбаева выявила грубые нарушения и недостатки в питании в школах №1, 8, 19 и 55 Кегейлийского района.

В частности, стало известно, что продукты питания для детей не полностью соответствовали установленным требования, школы не были обеспечены питьевой водой, не созданы условия для приготовления горячего чая. «Самое печальное, что при изучении качества продуктов оказалось, что яблоки были непригодны к употреблению, а упакованные продукты заражены вредителями. Кроме того, продукты разводили в пассажирском транспорте, а не на специальных автомобилях. В ряде школ не был сформирован состав комиссии для постоянного контроля качества продуктов питания», — заявили в Жокаргы Кенесе.





В настоящее время ведётся работа над устранением недостатков.

«Стоит отметить, что во всех школах республики ведутся учебно-воспитательные работы касательно выполнения требований по школьному питанию, принимаются строгие меры в отношении директоров и виновных», — отметили в Жокаргы Кенесе.

В середине декабря появилась информация о том, что в одной из школ Берунийского района Каракалпакстана поставщик предоставил школе некачественную продукцию. На распространившихся снимках можно было увидеть заплесневелую булочку. Представитель компании, которая отвечает за кейтеринг 15 школ, заявил, что ситуацию исправят в течение одного дня. Спустя некоторое время интернет-пользователи сообщили, что никаких изменений не произошло.





С февраля 2022 года школьники начальных (1−4-х) классов Каракалпакстана и Хорезмской области начали получать бесплатное питание за счёт средств государственного бюджета. Всего охвачено 285 тысяч учащихся. Это было предусмотрено в рамках инициативы президента, озвученной в ходе предвыборной программы на выборах главы государства в декабре 2021 года.

Президент в конце прошлого года поставил задачу распространить эту практику со следующего учебного года на всю страну. На эти цели направят около 2,3 трлн сумов.

«Газета.uz» приводила мнение ряда экономистов, которые выступал против этой идеи, предлагая взамен увеличить размер пособий для малообеспеченных семей и детей, а также улучшить состояние школ. В частности, экономист Бехзод Хошимов напомнил историю премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая подверглась резкой критике общественности, когда в 1971 году отменила раздачу бесплатного молока в начальной школе.

Родители могут дать детям молоко, но построить школу они не могут, подчеркнул экономист.

«Было бы легче оставить молоко и не строить школы и не раздавать книги, ведь в политике не видны вещи, которые „можно сделать за эти деньги“. В то время правительство тратило 14 млн фунтов стерлингов на раздачу молока, а на книги — меньше половины этого. Раздача молока была не расходами на образование, а социальной услугой. Тэтчер это поняла и правильно исключила молоко из бюджета на образование», — отмечал он.