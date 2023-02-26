«Газета.uz» писала. что после январских морозов на 7-м квартале Чиланзарского района Ташкента стартовал пилотный проект по утеплению базальтовыми плитами трёх четырёхэтажных хрущёвок. В конце января поручение утеплить все старые многоэтажки базальтом дал премьер-министр Узбекистана.

Начатые 1 февраля работы планировалось завершить за 10 дней. В обед 23 февраля два дома из трёх ещё были окружены строительными лесами. Рабочие замазывали, подкрашивали, обрезали, прикручивали. Но основная часть работ по утеплению завершена, её можно оценить.





«За всю свою уже немаленькую жизнь я такого ещё не видела. Всё красиво. Я наблюдала, видела, что качественно делают, стараются», — сказала жительница одного из домов Любовь Киркова.

По её словам, у неё был старый деревянный балкон, который уже разваливался. Его убрали, а на его месте установили пластиковые окна.

«У меня нет никаких претензий, только благодарность. Надеюсь, эта программа преобразит Ташкент», — сказала Любовь Николаевна.

Житель соседнего подъезда сообщил, что старую оконную раму, установленную в 1962 году при сдаче дома, не заменили на новую, хотя и обещали.

«В целом я доволен, что сделали, но есть серьёзные претензии», — отметил мужчина.

У домкома 37-го дома Розы, которая живёт на первом этаже, по фасаду под окном идёт плохо замазанная трещина, которая осталась на месте стыка базальтовых плит. Она опасается, что туда будет попадать вода и всё будет портиться. Она обращалась к строителям, чтобы трещину заделали, они обещали это сделать.

Другая жительница, представившаяся Любовью, сообщила, что после утепления базальтом в её балкон начала попадать дождевая вода. «Затирку и прочее — ничего не делали. Я получаю маленькую пенсию, попросила исправить, но мне ответили, что это всё платно», — сказала она.

Жительница по имени Александра рассказала, что у неё сразу были претензии к работе: «Между базальтовыми плитами были огромные зазоры и щели. Приходилось просить всё менять, в итоге рабочие снимали их и заново крепили», — сообщила она.

Жительница показала, как изначально установили плиты.

Кроме утепления снаружи, проект «реновации» предусматривает обновление труб и электропроводки. По словам жителей, результат получился разный: у кого-то сделали нормально, другим придётся доделывать за свой счёт.

«Мне заменили и подключили только одну общую трубу с водой, а змеевик для сушки полотенец, который перед этим отрезали от трубы, не стали обратно подключать, сказали, что только за дополнительную плату», — рассказала Александра, показав ванную комнату.





По периметру крыши установили водосточные карнизы, желоба вывели в водосточные трубы. Рабочие также герметизируют крышу.

Вместе с ремонтом домов ведётся благоустройство прилегающей территории, однако жители им очень недовольны.

«Строители работают неаккуратно: у нас перед фасадом есть палисадник, где мы сами сажали цветы и плодовые деревья, облагораживали всё за свой счёт. Теперь всю зелень ломают, цветы вытаптывают, вместо них хотят посадить ёлки, которые не приживутся», — рассказывает Александра.

Кроме того хокимият района, по её словам, распорядился убрать из дворов домики для бездомных кошек.

«Через проект „Мушуккент“, который идёт при поддержке ГУВД, мы заказывали пять домиков для кошек, чтобы им было где жить. Теперь из районного хокимията к нам приходят и говорят, чтоб мы эти домики убрали, что они мешают, создают непрезентабельный вид во дворе. А куда их деть, где жить кошкам их не волнует, ответили, что убирайте куда хотите», — опечалена Александра.

В соседнем 45-м доме работы завершены, леса убрали. Домком Гульноза Хатамова говорит, что «всем довольна». «Наконец-то государство обратило на нас внимание, выделило средства и столько работ провели», — делится она.

Домком утверждает, что уже на второй день после покрытия стен базальтовыми плитами в доме стало теплее.

Работы в двух домах должны закончить в ближайшие дни. Ко всем подъездам сооружены новый входные группы, на этажах установлены камеры наблюдения, лампы с сенсорными датчиками и батареи отопления.

Во дворы завезли детские городки и скамейки. На крыше одного из домов, который, правда, не утепляли, а только покрасили, поставили солнечные батареи.

Жильцы между собой говорят, что проверять работу приедет высокое начальство. Официально подтвердить это не удалось.