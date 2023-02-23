Актуальные вопросы токсикологии и возможности создания в Узбекистане токсикологического центра обсуждались на семинаре по вопросам токсикологии, организованном Министерством здравоохранения Узбекистана и офисом Всемирной организации здравоохранения в стране. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве ВОЗ.

В мероприятии участвовали токсикологи из Великобритании, Италии, Мальты и Германии, а от Узбекистана — специалисты Минздрава, занимающиеся химической̆ и токсикологической̆ безопасностью, включая клиницистов (токсикологов, педиатров, врачей экстренной медицинской̆ помощи, суицидологов и других) и специалистов Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

На семинаре говорилось, что увеличение объёма химических веществ, используемых, производимых и циркулирующих на мировом рынке, торговля ими в интернете и недостаточные знания об их опасных свойствах создают дополнительные риски для системы здравоохранения и сложности для предотвращения отравлений при чрезвычайных ситуациях, вызванных химическими веществами, а также в повседневной̆ жизни. Речь идёт в том числе и об отравлении медицинскими препаратами, наркотическими веществами, спиртными напитками, укусах змей, пауков и многом другом.

Согласно ВОЗ, токсикологические центры имеют широкий̆ спектр функций, в том числе консультирование и помощь в профилактике, диагностике и лечении острых и хронических отравлений, предотвращение и реагирование на химические чрезвычайные ситуации и рациональное обращение с химическими веществами в целом.

Функции токсикологических центров определяются страной в зависимости от структуры системы здравоохранения, существующих мощностей, ресурсов и средств, роли сектора здравоохранения в обеспечении химической безопасности населения, в том числе на промышленных предприятиях.

В странах с развитыми токсикологическими центрами количество отравлений и смертность от них существенно ниже, а следовательно, снижена нагрузка на службы скоро помощи и время пребывания пациентов с отравлениями в медицинских учреждениях, подчёркивалось на семинаре.