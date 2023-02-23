Указом президента Узбекистана государственный советник юстиции 3 класса Салом Исматович Самадов назначен заместителем генерального прокурора, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Салом Самадов с августа 2022 года занимал должность прокурора Кашкадарьинской области. В середине января бывший заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев был назначен прокурором Ташкента

Салом Самадов (1963 г. р.) окончил Харьковский юридический институт в 1990 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей.

С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Узбекистана, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем и первым заместителем государственного советника президента.

С ноября 2017 года по октябрь 2018-го работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.