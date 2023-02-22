Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в среду поручил создать электронную систему государственной регистрации новых автомобилей и выдачи автономеров, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что каждый год более 300 тысяч человек покупают новый автомобиль. Однако для регистрации и получения госномера необходимо обращаться в Службу безопасности дорожного движения.

По его словам, уровень цифровизации в системах других министерств также не удовлетворяет людей.

В частности, в органах внутренних дел не переведены в электронный вид 34 вида услуг, в органах юстиции — 32, в «Узстандарте» — 29, в системе здравоохранения — 11.

Например, люди должны каждый раз обращаться в поликлинику, чтобы получить медицинскую справку «Форма 086», которая необходима для устройства на работу или учёбу либо получения водительских прав.

Заявка на приватизацию земли подаётся онлайн, но из-за отсутствия цифровизации данных в коммунальной сфере дальнейшие действия приходится выполнять вручную, сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству цифровых технологий: