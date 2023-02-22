Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в среду поручил создать электронную систему государственной регистрации новых автомобилей и выдачи автономеров, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Глава государства отметил, что каждый год более 300 тысяч человек покупают новый автомобиль. Однако для регистрации и получения госномера необходимо обращаться в Службу безопасности дорожного движения.
По его словам, уровень цифровизации в системах других министерств также не удовлетворяет людей.
В частности, в органах внутренних дел не переведены в электронный вид 34 вида услуг, в органах юстиции — 32, в «Узстандарте» — 29, в системе здравоохранения — 11.
Например, люди должны каждый раз обращаться в поликлинику, чтобы получить медицинскую справку «Форма 086», которая необходима для устройства на работу или учёбу либо получения водительских прав.
Заявка на приватизацию земли подаётся онлайн, но из-за отсутствия цифровизации данных в коммунальной сфере дальнейшие действия приходится выполнять вручную, сказал президент.
Шавкат Мирзиёев поручил Министерству цифровых технологий:
- интегрировать 26 информационных систем по электронным услугам, оказываемым гражданам и предпринимателям, с Единым порталом государственных услуг;
- увеличить число услуг, предоставляемых через данный портал, с нынешних 370 до 570;
- перевести ещё 8 видов нотариальных действий в онлайн-форму;
- внедрить цифровую систему учёта воды на 11 тысячах объектах водного хозяйства;
- перевести на автоматизированную систему мониторинга более 2000 скважин мелиоративного мониторинга;
- покрыть локальной сетью все медицинские учреждения, полностью оснастить их компьютерами;
- начать реализацию проекта по цифровизации медицины стоимостью 50 млн долларов.