В январе в Узбекистане реализовано 118 тысяч легковых автомобилей, что на 18% больше, чем в декабре, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).





В прошлом месяце продажи восстановились после заметного снижения активности на авторынке в декабре. Значительный рост наблюдался в Самаркандской — на 85%, Ферганской — 44% и Наманганской областях — 31%. По сравнению с январём 2022 года продажи увеличились 19,7%.

Центр экономических исследований и реформ пересмотрел методологию сбора данных по автомобильному рынку за 2021−2022 годы. В частности, дезагрегирован рынок легковых автомобилей и электромобилей от общего числа автотранспортных средств. В автотранспортные средства входят легковые (в т. ч. электромобили), грузовые и специальные автомобили, автобусы и микроавтобусы.

Таким образом, рынок легковых автомобилей за 2021−2022 годы вырос в 2 раза — с 647 тысяч до 1,3 миллиона (раннее — с 692 тысяч до 1,4 млн).





На первичном рынке за месяц зарегистрировано на 71% больше автомобилей. За год рынок вырос на 5,6%.

При этом продажи новых автомобилей отечественного производства с начала года составили 23,4 тысячи, увеличившись за месяц на 71% (рост за год — 2%). Рост произошёл, несмотря на приостановку контратакции. Компания UzAuto Motors заявляла, что временно приостанавливает приём новых заявок на продажу автомобилей Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, сосредоточившись на производстве уже предзаказанных автомобилей.

За месяц реализовано около 2500 новых автомобилей иностранного производства, что на 75% больше, чем в декабре (по сравнению с январём 2022 года — рост на 60%).

На вторичном рынке в прошлом месяце продано 92 тысяч автомобилей, что на 8,9% больше, чем в декабре (рост за год — 24%).

Электромобили

В январе реализовано 431 электромобиль, что на 3% (+13) больше по сравнению с декабрём. Наибольшее количество таких сделок наблюдалось в Ташкенте — 319, Ташкентской — 44 и Ферганской областях — 13.

За год количество продаж электромобилей увеличилось на 85% (+198).

ЦЭИР прогнозирует дальнейший рост рынка электромобилей за счёт предпринимаемых правительством мер. В частности, предусмотрена поддержка организации отечественного производства электромобилей и запасных частей, а покупателям будет выплачиваться компенсация на покрытие процентов по кредиту на покупку отечественных электромобилей.