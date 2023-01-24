Продажи автомобилей в Узбекистане за 2022 год показали рекордный рост, несмотря на заметное снижение активности на авторынке в декабре, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

В декабре тенденция к росту продаж, стартовавшая в начале прошлого года, прервалась. Однако, несмотря на спад активности в последний месяц 2022 года, спрос на автомобили остаётся достаточно высоким. За год продажи выросли на рекордные 87% и составили 1,4 миллиона автотранспортных средств, что в 2 раза превышает показатели предыдущего года.

В декабре всего реализовано свыше 107 тысяч автомобилей, что на 32% меньше, чем в ноябре. Одним из факторов снижения активности на авторынке стала временная приостановка компанией UzAuto Motors контрактации на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo.





Изменение количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей

Ситуация на первичном и вторичном авторынках

В прошлом месяце на первичном авторынке значительно снизились продажи — число зарегистрированных автотранспортных средств за месяц снизилось на 50%. Спад по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил почти 40%.

Однако за 2022 год продано на 46% больше автомобилей, чем годом ранее, — свыше 312 тысяч.





Первичный и вторичный авторынки (2021−2022).

На вторичном авторынке декабрьское падение продаж оказалось менее острым — свыше 91 тысяч автомобилей (-28% по сравнению с ноябрём).

При этом за год «вторичка» выросла в 2,4 раза — до 1,1 млн автомобилей.

Продажи новых легковых автомобилей узбекистанских марок в декабре составили 13,4 тысячи, снизившись на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.





Доля продаж новых легковых отечественных авто и иномарок.

За декабрь объём продаж новых автомобилей иностранного производства снизился на 53% за месяц — до 1,4 тысячи. При этом по отношению к декабрю 2021 года падение составило 40%.

За 2022 год рост продаж новых местных машин превысил 268 тысяч, что почти на 49% больше, чем годом ранее. Рынок иномарок вырос на 35% — до 18,4 тысячи.