В социальных сетях распространилось видео гибели молодого человека после падения с верхнего этажа новостройки в Карши. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана прокомментировали ситуацию.

Молодой человек, примерно 25−30 лет, скончался, упав с 10-го этажа в Qarshi city. Как уточнил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, очевидцы видели, как он спрыгнул.

Оперативно-следственная группа под руководством прокурора Карши осмотрела место происшествия и проводит доследственную проверку в целях выяснения личности погибшего гражданина и обстоятельств происшествия.