В провинции Хатай на юге Турции произошло два новых землетрясения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 — в 20:07.

Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.

Землетрясение ощущалось и в соседних провинциях.

Жителям рекомендовали не подходить на близкое расстояние к повреждённым зданиям и держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 см.

По последним данным, в результате землетрясений 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибшими числятся более 41,1 тысячи человек.

Поисково-спасательные работы завершены во всех провинциях Турции, за исключением провинции Хатай, где поиски выживших продолжаются на завалах 15 зданий.

Спасатели МЧС и военные Узбекистана также участвуют в работах в Хатае, где проживает большая диаспора этнических узбеков.