С 1 марта по 1 июня в «Узэкспоцентре» в Ташкенте пройдёт новая мультимедийная выставка «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве». Её организует Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба фонда, на выставке будут представлены важнейшие художественные направления конца XIX — начала XX веков: импрессионизм, пуантилизм, постимпрессионизм, кубизм и экспрессионизм.





Посетители увидят работы девяти мастеров модернизма: Клода Моне, Жоржа Сёра, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка, Поля Сезанна, Хуана Гриса, Робера Делоне, Пауля Клее и Василия Кандинского.

«Выставка сочетает в себе HD-проекцию, анимированную графику и классическую музыку. Мультимедийный формат воплотил в жизнь мечту многих модернистов о совмещении живописи и музыки», — говорится в сообщении.





На днях в «Узэкспоцентре» завершилась мультимедийная выставка «Быть Ван Гогом» о жизни и творчестве знаменитого голландского художника-постимпрессиониста. Она длилась три месяца и также была организована Фондом развития культуры и искусства.