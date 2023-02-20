Президент США Джозеф Байден 20 февраля прибыл в столицу Украины Киев. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.

Отметим, что ранее на 20−22 февраля анонсировался визит Джо Байдена в Польшу. Глава США до недавнего времени оставался одним из последних западных лидеров, не посещавших Украину после начала войны. Нынешний визит американского лидера — первый не только с начала войны, но и за последние 15 лет. В последний раз в Украину приезжал Джордж Буш-младший в 2008 году.

Издание Politico незадолго до поездки писало, что помощники Байдена искали способ тайного посещения президентом США Украины, но, как тогда отмечалось, этот план был исключён. «Большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит», — отметило Politico.





«Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Байдена по поводу сегодняшнего визита.

«Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров для наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок», — подчёркивается в заявлении президента США.





«Позже на этой неделе мы также объявим о дополнительных санкциях против [российской] элиты и компаний, которые пытаются усилить российскую военную машину», — говорится в заявлении.

Джо Байден добавил, что с нетерпением ждёт поездки в Польшу, чтобы встретиться с ее президентом Анджеем Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Джо Байдена в Киеве. «Ваш визит крайне важный знак поддержки для всех украинцев», — написал он.