И. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в субботу посетил село Овакент области Хатай в Турции, пострадавшее в числе других регионов от разрушительного землетрясения 6 февраля.

В этом селе проживает более 10 тысяч этнических узбеков. Здесь вместе со своими турецкими коллегами работают спасатели МЧС Узбекистана и установлен мобильный госпиталь Министерства обороны Узбекистана.





Бахтиёр Саидов поблагодарил соотечественников, приехавших в область, чтобы поддержать местных жителей.

Он также встретился в Газиантепе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, выразив ему соболезнования в связи с многочисленными жертвами, число которых приблизилось к 40 тысячам.





«Мы вместе с Турцией в это трудное время», — написал Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале.

До настоящего времени Узбекистан направил в Турцию несколько самолётов с гуманитарной помощью общим весом 270 тонн.





Мобильный госпиталь Узбекистана в Хатае оказал помощь почти 2000 пострадавшим. Сотрудники МЧС Узбекистана спасли из-под завалов более 30 человек.