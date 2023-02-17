Шахматист Узбекистана Нодирбек Абдусатторов успешно стартовал на шахматном супертурнире WR Chess Masters в немецком Дюссельдорфе и по итогам двух туров возглавил турнирную таблицу.

16 февраля узбекистанец (18-е место в рейтинге FIDE, 2734 баллов) в дебютной партии против российского шахматиста, претендента на титул чемпиона мира Яна Непомнящего (2-е место, 2793) чёрными фигурами смог завершить встречу вничью, несмотря на неудачный дебют.

Во второй партии в пятницу Абдусатторов уверенно победил россиянина Андрея Есипенко (62-е место, 2675), разыграв в дебюте защиту Немцовича. Комментатор ташкентского шахматного клуба City Chess Антон Ким отметил, что после того, как узбекистанец начал работу с бывшим чемпионом мира Рустамом Касымджановым, он сильно обогатил свой дебютный репертуар и теперь соперникам сложно подготовиться к партиям с ним.

После двух туров Абдусатторов возглавил турнирную таблицу с 1,5 очками. Кроме того, в онлайн-рейтинге он поднялся на 14-е место среди сильнейших шахматистов планеты — такого уровня не достигал ни один представитель Узбекистана. Уэсли Со (2766) из США, Гукеш Доммараджу (2718) из Индии и Левон Аронян (2736) из США идут следом с таким же количеством баллов.





В третьем туре узбекистанец сыграет против Левона Ароняна.

Результаты 1-го тура

Непомнящий ½:1/2 Абдусатторов;

Есипенко 1:0 Каймер;

Аронян 1:0 Прагнанандха;

Гири ½:1/2 Гукеш;

Со 1:0 Дуда.

Результаты 2-го тура:

Абдусатторов 1:0 Есипенко;

Гукеш 1:0 Прагнанандха;

Гири ½:1/2 Со;

Каймер ½:1/2 Аронян;

Дуда ½:1/2 Непомнящий.

Турнир получил двадцатую категорию со средним рейтингом участников 2731. Турнир проводится по круговой системе и состоит из 9 туров. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов, затем ещё 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 61.

Призовой фонд — 130 тысяч евро. За первое место — 40 тысяч евро, второе — 25 тысяч, третье — 15 тысяч, четвёртое — 10 тысяч, пятое — 9000 евро, шестое — 8000 евро, седьмое — 7000, восьмое — 6000, девятое и десятое — по 5000.

Расписание: 1 тур — 16 февраля, 9 тур — 25 февраля. Выходной день — 20 февраля. Начало каждого тура — в 18:00 по ташкентскому времени.