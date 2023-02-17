В терминале вылета международного аэропорта Ташкента 17 февраля журналистам презентовали новую зону досмотра пассажиров и обновлённую левую часть «стерильной» зоны. Мероприятие посетил корреспондент «Газеты.uz».

«Учитывая быстро растущий пассажиропоток в аэропортах Узбекистана и в аэропорту столицы в частности, необходимо поэтапное расширение аэровокзального комплекса за счёт оптимизации и реконструкции действующих площадей и строительства новых. К этому дню сданы сразу несколько блоков терминала вылета», — сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Построена зона досмотра общей площадью 935 кв. м. В ней, помимо кабин пограничников, установлены девять электронных систем пограничного контроля (e-gates), где для прохождения границы пассажиру нужно самому отсканировать заграничный паспорт. Однако, как отметили в пресс-службе Uzbekistan Airports, штамп о пересечении границы все же ставит пограничник, он встречает пассажиров после прохождения e-gates. Эти системы позволяют пропускать до 2400 пассажиров в час.

В зоне досмотра также установлены сканеры ёмкостей с жидкостью, одежды и обуви CEIA (Италия) для обнаружения легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и металлических предметов без необходимости снимать обувь или открывать ёмкости с жидкостью.

Зал также оснащён рентгенотелевизионным оборудованием Smiths Detection (Германия) для досмотра ручной клади и габаритного багажа в двух проекциях. Система дополнена автоматическими конвейерами подачи лотков и контрольными столами для досмотра личных вещей пассажиров, что позволяет предотвратить образование затора и максимально сократить время прохождения процедуры досмотра.





Установлены бодисканеры ProVision2 компании Leidos (США), позволяющие быстро и бесконтактно досматривать пассажиров. Бодисканеры используют технологию миллиметровых волн для автоматического обнаружения скрытых предметов под одеждой и в полости тела человека, при этом обеспечивая конфиденциальность (без изображения тела). Он позволяет находить металлическое и неметаллическое оружие, стандартную и самодельную взрывчатку, жидкости, гели, пластмассы и порошки.

Реконструирована также левая часть стерильной зоны аэропорта «Ташкент» площадью 2640 кв. м. На новой территории открыт ещё один магазин duty free и торговый павильон «Арт-Базар», где представлены магазины ремесленников, национальной гастрономии, гаджетов и международных сим-карт, ювелирных изделий, детского питания, сладостей, аптека и кафе-бар.

В стерильной зоне также организован первый коворкинг-корнер с возможностью зарядки электронных устройств. В ближайшее время планируется организовать ещё несколько таких корнеров в разных локациях терминала.

До конца марта будет сдан ещё один блок в стерильной зоне, в который войдут капсульный отель, санузлы, комнаты для омовения и совершения молитв, а также бизнес-зал Anjir, сообщили в аэропорту.

«Это абсолютно новое строительство, оно позволит расширить аэровокзальный комплекс ещё на 875 кв. м, что создаст комфортные условия для международных и трансферных пассажиров», — сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

К этому же времени планируется благоустроить территорию перед терминалом прилёта международного аэропорта «Ташкент», построив две зоны для встречающих общей площадью порядка 1400 кв. м — одна вместо существующего навеса, другая — на парковке между вылетом и прилётом, как уже сообщалось ранее.

«Важно отметить, что над проектом реконструкции ташкентского аэропорта работает команда отечественных и зарубежных специалистов, учитывая отраслевые и сейсмологические нормы строительства», — подчеркнули в пресс-службе Uzbekistan Airports. В ходе реконструкции заменены все инженерные сети в аэровокзальном комплексе: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование.

Ведутся также работы по модернизации аэродромного комплекса аэропорта «Ташкент»: завершается реконструкция второй взлётно-посадочной полосы и монтаж современного светосигнального оборудования, завершены работы по реконструкции рулёжных дорожек РД-1, РД-2А и стоянки B6.

Закончено проектирование и заключён договор с подрядной организацией на реконструкцию 8 мест стоянок и двух рулёжных дорожек РД-B, РД-H. Продолжается проектирование 35 мест стоянок для воздушных судов — 3 новых места и реконструкция 32 места.

Uzbekistan Airports также проводит поэтапное обновление устаревшего парка спецтехники в аэропортах. В 2021 году было закуплено 48 единиц спецтехники на 5,2 млн долларов, в 2022 году — 112 единиц на 14,5 млн долларов.

Потребность в обновлении спецтехники в аэропортах на 2023 году — 199 единиц на сумму 42,7 млн долларов. На модернизацию аэропортов, развитие информационных технологий и создание регионального перевозчика по модели лоукост было инвестировано в 2021 и 2022 годах 2115,1 млрд сумов. В 2023 году запланированы инвестиции на сумму 2 394,8 млрд сумов.