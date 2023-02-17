С 1 апреля физические и юридические лица, установившие оборудование для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты некоторых налогов. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 16 февраля об ускорении внедрения ВИЭ и энергосберегающих технологий в 2023 году.

В частности, они освобождаются от налога на имущество — касательно этого оборудования, от земельного налога — касательно участка, на котором расположено это оборудование, от налога на прибыль, начисляемого на прибыль за электроэнергию, проданную юридическими лицами для общей сети, со дня введения их в эксплуатацию на срок три года. А в случае установки оборудования для ВИЭ с системой накопления электроэнергии мощностью не менее 25% от мощности устанавливаемых солнечных панелей они освобождаются от вышеперечисленных налогов на срок до 10 лет.

Субъектам предпринимательства, в том числе зарубежным инвесторам, разрешается:

продавать электроэнергию, произведённую на ВИЭ, государственным органам и территориальным электрическим сетям — по установленным тарифам, другим потребителям — по взаимосогласованным ценам, на основании заключённых прямых договоров, включая долгосрочные;

сооружать установки ВИЭ на объектах, принадлежащих другим лицам на основе права аренды, и продавать электроэнергию, произведённую на этих установках.

Учёт объёма электроэнергии, переданной в единую электроэнергетическую систему и потреблённой в течение месяца субъектами предпринимательства, установившими оборудование ВИЭ, ведётся в биллинговой системе «Региональных электрических сетей», и по итогам месяца производится взаимный расчёт на основании разницы между объёмом переданной в сети и потреблённой электроэнергии.

При этом за услугу по хранению электроэнергии со стороны «Региональных электрических сетей» плата не взимается.

Электроэнергия, произведённая на ВИЭ мощностью 300 кВт и более, передаётся в единую электроэнергетическую систему только после регистрации данных установок в Министерстве энергетики.

С 1 марта вводится банковский финансовый продукт «зелёная энергия» для финансирования мер по приобретению и установке субъектами предпринимательства оборудования ВИЭ, внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности производственных процессов.