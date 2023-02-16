Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) провели оценку последствий землетрясения в Турции для Узбекистана.

Оценка влияния последствий землетрясения в Турции на экономику Узбекистана была проведена по таким направлениям как внешняя торговля, инвестиции, трудовая миграция и ВВП.



В 2022 году экспорт Узбекистана в Турцию (1,5 млрд долларов) в основном состоял из сырья (медь, цинк и пластмассы), а импорт (1,7 млрд долларов) — из машин и оборудования, химической продукции, пигментов и фармацевтической продукции.

С учётом катастрофических последствий землетрясения аналитики выявили возможные изменения в товарообороте 2023 года между странами.

Масштабные проекты по восстановлению регионов, пострадавших от землетрясения, могут увеличить спрос на импорт меди, цинка, пластмасс, алюминия, а также продуктов питания из Узбекистана.

Нынешняя ситуация может оказать негативное влияние на экспорт хлопчатобумажной пряжи в Турцию (в 2022 году — на 523,3 млн), так как Кахраманмараш, который является одним из центров текстильной промышленности, сильно пострадал от землетрясения.

В свою очередь, текстильное производство в Узбекистане может пострадать из-за нехватки красящих пигментов и тканей, импортируемых из Турции.

Увеличение государственных расходов и резкий рост инфляции на фоне землетрясения в Турции могут повлиять на доходы трудовых мигрантов и сократить отток денежных переводов из этой страны (230 млн в 2021 году).

ВВП

Оценка влияния землетрясения в Турции на экономику Узбекистана состоит из трёх сценариев, основанных на предположениях, предложенных The Thomson Reuters Trust Principles 8 февраля.

Согласно первому сценарию, предполагается, что рост ВВП Турции в 2023 году сократится на 0,6 процентных пункта (п.п.) от ожидаемых 5%, в то время как во втором и третьем сценарии рассматривается сокращение роста ВВП на 1 п.п. и 2 п.п., соответственно.

По первому сценарию, согласно расчётам, сокращение роста ВВП Турции на 0,6 п.п. приведёт к снижению роста ВВП Узбекистана на 0,03 п.п. в 2023 году. При этом условии прогнозируется, что чистый экспорт Узбекистана сократится на 0,103%. Аналогичным образом экспорт и импорт товаров и услуг могут снизиться на 0,098% и 0,021% соответственно.

Согласно оценкам второго сценария, рост ВВП Узбекистана может снизиться на 0,05 п.п., а чистый экспорт сократится на 0,172%. Это также отразится на экспорте и импорте товаров и услуг со снижением на 0,164% и 0,035%.

Результаты оценок по третьему сценарию (наиболее пессимистичному), показывают, что сокращение роста ВВП Турции на 2 п.п. в 2023 году приведёт к снижению роста ВВП Узбекистана на 0,1 п.п. Экспорт и импорт товаров и услуг также имеют тенденцию к более значительному снижению — примерно на 0,33% и 0,07%.

Помощь Организации тюркских государств (ОТГ)

Аналитики также рассмотрели потенциал стран ОТГ по мониторингу и борьбе с природными катаклизмами.

В странах организации имеется значительный научный и практический потенциал по мониторингу и анализу землетрясений, а также по своевременному реагированию на них.

На территории стран Центральной Азии действуют Азиатский центр снижения рисков стихийных бедствий (создан в 1998 году) и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (создан в 2013 году).

Среди первоочередных мер по оказанию помощи Турции от стран ОТГ должны быть:

Направление специализированных спасательных бригад и специальной техники в зону бедствия для помощи в разборе завалов и спасении людей. «Опыт тренировок специальных групп стран Центральной Азии и Азербайджана в сценарных условиях землетрясений выше 7 баллов позволит грамотно разбирать конструкции и оказывать необходимую помощь пострадавшим», — отмечают аналитики.

Направление медицинских бригад и сотрудников психологической помощи, а также необходимых медикаментов и донорской крови. «Здесь важным моментом является общая языковая среда стран ОТГ, что значительно снизит языковой барьер при оказании медицинской и психологической помощи пострадавшим», — добавили исследователи.

Направление волонтёрских групп, сформированных из числа молодёжи и других добровольцев из стран ОТГ. «Действенным механизмом может стать объявление о формировании срочных волонтёрских групп среди вузов стран ОТГ. У такой молодёжи сформируется соответствующий опыт, появится потенциал, который будет крайне полезен и необходим в будущем», — рекомендовали в институте.

Организация палаточных лагерей и походных кухонь, где люди будут иметь возможность погреться, принять горячее питание, получить медицинскую помощь, сделать экстренный звонок родственникам и получать другую помощь при необходимости.

Оказание финансовой помощи. «В данном направлении решением может стать создание фонда поддержки пострадавших в Турции в текущий период. Средства такого фонда могут формироваться за счёт добровольного сбора средств, в том числе за счёт пожертвований среди населения стран ОТГ. Также целесообразно создание специального фонда поддержки в будущем стран-членов ОТГ в период масштабных стихийных бедствий», — считают в ИПМИ.

Отправка предметов первой необходимости, включая одеяла и спальные принадлежности, тёплую одежду, гигиенические принадлежности, палатки, аварийные фонари, обогреватели, а также питьевую воду и продукты питания.

Содействие эвакуации пострадавшего населения и предоставление временного жилья на территории стран ОТГ.

Помощь второго плана должна заключаться во взаимодействии стран ОТГ в восстановлении экономики Турции. Возможные меры по восстановлению могут включать следующие действия:

Направление групп сейсмологов для оценки состояния устоявших зданий с целью выявления пригодности для дальнейшей эксплуатации. Здания могут быть снесены либо укреплены.

Участие стран ОТГ в восстановлении и строительстве жилых домов, социальных объектов (поликлиники, больницы, школы и др.), объектов инфраструктуры.

Отправка некоторых стройматериалов и строительной техники для восстановления и строительства объектов.

Направление дополнительной целевой гуманитарной помощи для восстановления жизнедеятельности пострадавшего населения в пост-стихийный период.

Выпуск крупными холдингами и производственными компаниями стран ОТГ благотворительных партий продукции (с лейблами, призывающими приобрести продукцию в помощь Турции) и направление вырученных средств на помощь пострадавшим и на восстановление экономики.

Организация благотворительных концертов и иных мероприятий, как в отдельных странах-членах ОТГ, так и совместных, и сбор средств в помощь пострадавшим от землетрясения.

Направление групп экспертов из археологов, реставраторов и историков с целью оценки состояния объектов культурного наследия и разработке планов их восстановления.

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте ИПМИ.