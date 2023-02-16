Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о передаче осуждённых. Соответствующий закон опубликован в газете «Народное слово».

Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса в октябре 2022 года и одобрен Сенатом спустя в декабре.

Соглашение было подписано 29 марта 2022 года в ходе визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Эрдогана.

Документ был разработан согласно плану мероприятий по укреплению безопасности, военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Ожидается, что он создаст условия для того, чтобы иностранные граждане, совершившие преступление и лишённые свободы, могли отбывать наказание в своей стране, а также повысит эффективность работ по их перевоспитанию и социальной реабилитации.